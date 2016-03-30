Павлюченко: «В «Кубани» нас каждый день кормят завтраками, обманывают»

Форвард «Кубани» Роман Павлюченко рассказал по какой причине в прессе появилась информация о возможном бойкоте игры 22 тура чемпионата России против «Амкара» футболистами краснодарского клуба.

– Вам вновь не платят деньги?

– Так нам их никогда и не платили

– Но вам же обещали погасить долг?

– Заплатили… За два месяца…

– И все?

– И все. Обещания не выполняются, и никто не собираются их выполнять. Нас каждый день кормят завтраками, обманывают. Вот такое у нас руководство. Что ж теперь сделаешь?

– Но хоть что-то объясняют?

– Ничего, С нами не хотят встречаться. Говорят, завтра приедет вице-губернатор. Только все это длится уже полгода. Главный тренер не владеет информацией, футболисты ничего не знают. Мы отрезаны от всего… Видите, как бывает.

– С «Амкаром» играть будете?

– Готовимся к этой игре. Хотим победить. А вот что будет дальше, я вам не расскажу.

– Нет желания подать на КДК и уйти из «Кубани"?

– У меня осталось два месяца контракта. Нет смысла разрывать контракт. Буду какими-то способами забирать свои деньги. Работаю в этом направлении.