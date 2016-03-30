Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Павлюченко: «В «Кубани» нас каждый день кормят завтраками, обманывают»

Павлюченко: «В «Кубани» нас каждый день кормят завтраками, обманывают»

30 марта 2016, 14:58
8

Форвард «Кубани» Роман Павлюченко рассказал по какой причине в прессе появилась информация о возможном бойкоте игры 22 тура чемпионата России против «Амкара» футболистами краснодарского клуба.

– Вам вновь не платят деньги?

– Так нам их никогда и не платили

– Но вам же обещали погасить долг?

– Заплатили… За два месяца…

– И все?

– И все. Обещания не выполняются, и никто не собираются их выполнять. Нас каждый день кормят завтраками, обманывают. Вот такое у нас руководство. Что ж теперь сделаешь?

– Но хоть что-то объясняют?

– Ничего, С нами не хотят встречаться. Говорят, завтра приедет вице-губернатор. Только все это длится уже полгода. Главный тренер не владеет информацией, футболисты ничего не знают. Мы отрезаны от всего… Видите, как бывает.

– С «Амкаром» играть будете?

– Готовимся к этой игре. Хотим победить. А вот что будет дальше, я вам не расскажу.

– Нет желания подать на КДК и уйти из «Кубани"?

– У меня осталось два месяца контракта. Нет смысла разрывать контракт. Буду какими-то способами забирать свои деньги. Работаю в этом направлении.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Амкар-Пермь Павлюченко Роман
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Andrei1984
1459340084
Бедолага,жрать пидерасту наверное нечего!
Ответить
serhz
1459342331
Рома!- ты для начала хоть раз на поле то выйди -а потом будешь дальше искать способы забрать деньги -которые не заработал
Ответить
bringing
1459342728
У нас на заводе (это реально на данный момент) 4-й или 5-й уже там пошёл месяц не платят зарплаты,а только аванс накидывают по 4 бывает 7 т.р. ,ну и понятно какая зарплата вообще огромная,наверно так же и выходит,как у Павлюченко :) Но Токаря точат,маляры красят,слесаря и металлисты фигачат и т.д. и ничего,выживают. Дети растут.И так во всей Стране. И эту всю мысль я клоню к тому что,хватит плакать и ругаться,давай футболом заниматься!) Попал в сборную России-Выиграл получил ЗП,проиграл-иди тренируйся дальше,работай над собой за такие бешенные бабки или уступи молодым пацанам,которые возможно хоть поиграют за сборную,а не за бабло ходить станут и в клуб бухать уедут. Зажрались.
Ответить
grr21
1459348743
Там тёрки администрации и главного инвестора, администрация не выполняет своих обязательств, поэтому и ситуация такая!!! Все это прекрасно знают, поэтому не могу понять недовольства некоторых!!!
Ответить
STALKER27
1459520865
Рома, Рома...
Ответить
Главные новости
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
1
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
8
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
2
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
2
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
6
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
8
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
Все новости
Все новости
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
1
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
5
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
6
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
8
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
1
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
1
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
5
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
113
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
8
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
Вчера, 20:30
13
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:26
10
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
Вчера, 20:23
12
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
Вчера, 20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
Вчера, 19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:36
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+