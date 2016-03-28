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    Слуцкий: «У Денисова грипп, Кержакову сбили температуру»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подтвердил информацию о том, что полузащитник Игорь Денисов пропустит матч против Франции.

    «Вчера по прилету два футболиста почувствовали недомогание – Денисов и Кержаков. Пытались сбить температуру. В случае с Кержаковым это получилось, он сегодня примет участие в тренировке. С Денисовым это не произошло. У него в больнице диагностировали грипп, он не примет участие в матче. Более того, под вопросом даже его нахождение в команде», – заявил Слуцкий.

    Напомним, матч Франция – Россия состоится 29 марта в 22:00 на «Стад де Франс».

    Источник: Р-Спорт

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    28.03.2016 17:42
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