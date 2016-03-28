Панов: «Со своим дублем я уже вошел в историю. Пусть теперь это сделает Дзюба»

Бывший нападающий сборной России Александр Панов накануне товарищеского матча между российской командой и Францией выразил надежду, что нападающий Артем Дзюба в данной встрече сможет забить свой 100-й гол. Напомним, встреча пройдет 29 марта на «Стад де Франс» и начнется в 22:00.

– Многие болельщики в предвкушении 100-го гола Дзюбы. Допускаете, что форвард оформит юбилейный мяч именно завтра?

– Пожелаю ему удачи. Пусть забьет этот 100-й гол. Правда, с Литвой он почему-то он не играл. Наверное, с французами выйдет на поле.

– А может быть, ему по силам и ваш подвиг повторить?

– Я буду только рад! Пусть хоть хет-трик оформит! Я же не злопамятный (смеется). Всегда переживаю за нашу сборную. Для меня не так принципиально, чтобы мой дубль никто не повторил. Я уже вошел в историю. Пусть теперь это сделает, например, Дзюба. Мне не жалко! Хочется, чтобы наши ребята вновь обыграли французов на их поле. Это же прекрасно, если появится новое такое историческое событие. Пацаны же должны на кого-то равняться.