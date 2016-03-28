Герасименко: «Иванов – это футболист уровня Мостового или Лоськова»

Бывший нападающий сборной России Алексей Герасименко высоко оценил игру полузащитника «Терека» Олега Иванова, отметив, что хавбек заслуживает места в основном составе россиян на товарищеский матч с Францией.

– Кого из сегодняшних новичков вы бы лично рискнули поставить в основу с Францией?

– Я бы однозначно поставил Иванова. Тут даже не о чем говорить: это футболист уровня Мостового-Лоськова, который мог бы спокойно играть в любом из наших топовых клубов: что в ЦСКА, что в «Спартаке», что в «Зените» – легко. Его можно легко вписать в любой коллектив, тем более что в последних турах он выглядел очень хорошо.