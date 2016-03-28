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    Герасименко: «Иванов – это футболист уровня Мостового или Лоськова»

    Бывший нападающий сборной России Алексей Герасименко высоко оценил игру полузащитника «Терека» Олега Иванова, отметив, что хавбек заслуживает места в основном составе россиян на товарищеский матч с Францией.

    – Кого из сегодняшних новичков вы бы лично рискнули поставить в основу с Францией?

    – Я бы однозначно поставил Иванова. Тут даже не о чем говорить: это футболист уровня Мостового-Лоськова, который мог бы спокойно играть в любом из наших топовых клубов: что в ЦСКА, что в «Спартаке», что в «Зените» – легко. Его можно легко вписать в любой коллектив, тем более что в последних турах он выглядел очень хорошо.

    Источник: Rusfootball.info

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    28.03.2016 15:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 марта 2016, 17:51

      Это самостоятельное мнение Герасименко?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Karanit 28 марта 2016, 15:19

      ничего особенного он с Литвой не показал, с Францией нужно выставлять сильнейших, но тут новость мелькнула что Денисов захворал, может он и выйдет вторым опорным, хотя я бы поставил Дзагу с Глушаком

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Karanit 28 марта 2016, 15:43

      + за Дзагу с Глушаковым. Я считаю, без Денисова лучшее сочетание ЦОП для нашей сборной

      -2
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      ...
      Рейтинг: -14

      карасевщинa > Karanit 28 марта 2016, 18:07

      в цдка сильнейших нет, ведь сборную именно из этого клупа он составляет

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > карасевщинa 29 марта 2016, 08:12

      Ну-ка, ну-ка, мне даже интересно стало. И где же это у нас сильнейшие, а? Просвятите, мистер

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