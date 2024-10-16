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    Бруней ждет авторизации матча с Россией

    Руководитель отдела соревнований Футбольной ассоциации Брунея-Даруссалама Эммиелия Картиена сообщила, что ассоциация ждет разрешения от Азиатской конфедерации футбола и ФИФА на проведение товарищеского матча со сборной России.

    «Мы уже подали специальную форму в АФК и ФИФА для одобрения матча с Россией. Но еще не получили авторизацию. За эту ноябрьскую игру нашим сборным должны зачислиться очки в общий рейтинг ФИФА. Мы согласны играть с Россией, и это согласие уже отправлено – ждем авторизацию», – сказала Картиена.

    • Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Брунея-Даруссалама получила приглашение от РФС на товарищеский матч. Игра состоится в России. Она запланирована на 15 ноября.
    • Бруней занимает 183-е место в рейтинге ФИФА. Он еще не был пересчитан после октябрьских матчей сборных.
    • В октябре Бруней провел два матча в квалификации к чемпионату Юго-Восточной Азии. Дома команда уступила Восточному Тимору со счетом 0:1, а ответная игра между командами, которая прошла в Индонезии, закончилась ничьей 0:0.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (4)
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    The only one
    1729077240
    Еще один "монстр" футбола...
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    ...уефан
    1729078616
    ...оне согласные! Какая счастья!...
    Ответить
    Romeo 123
    1729079200
    Кто то из болельщиков страны такой не знает...
    Ответить
    Каратель помойников
    1729079252
    Пля, Индонезия же ещё есть,отправьте туда запрос+восточный Тимор,заодно и расскажут как Бруней играет) параллельно узнаем кому за сборную играть это честь,а кто мажор окуевший
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