Бруней ждет авторизации матча с Россией

Руководитель отдела соревнований Футбольной ассоциации Брунея-Даруссалама Эммиелия Картиена сообщила, что ассоциация ждет разрешения от Азиатской конфедерации футбола и ФИФА на проведение товарищеского матча со сборной России.
«Мы уже подали специальную форму в АФК и ФИФА для одобрения матча с Россией. Но еще не получили авторизацию. За эту ноябрьскую игру нашим сборным должны зачислиться очки в общий рейтинг ФИФА. Мы согласны играть с Россией, и это согласие уже отправлено – ждем авторизацию», – сказала Картиена.
- Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Брунея-Даруссалама получила приглашение от РФС на товарищеский матч. Игра состоится в России. Она запланирована на 15 ноября.
- Бруней занимает 183-е место в рейтинге ФИФА. Он еще не был пересчитан после октябрьских матчей сборных.
- В октябре Бруней провел два матча в квалификации к чемпионату Юго-Восточной Азии. Дома команда уступила Восточному Тимору со счетом 0:1, а ответная игра между командами, которая прошла в Индонезии, закончилась ничьей 0:0.