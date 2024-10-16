Бруней ждет авторизации матча с Россией

Руководитель отдела соревнований Футбольной ассоциации Брунея-Даруссалама Эммиелия Картиена сообщила, что ассоциация ждет разрешения от Азиатской конфедерации футбола и ФИФА на проведение товарищеского матча со сборной России.

«Мы уже подали специальную форму в АФК и ФИФА для одобрения матча с Россией. Но еще не получили авторизацию. За эту ноябрьскую игру нашим сборным должны зачислиться очки в общий рейтинг ФИФА. Мы согласны играть с Россией, и это согласие уже отправлено – ждем авторизацию», – сказала Картиена.