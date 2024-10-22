Колосков объяснил, зачем Дугласу Сантосу сделали гражданство России

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, в чьих интересах получение гражданства России защитником «Зенита» Дугласом Сантосом.

«А какая радость нам от этого? Сантоса могут вызвать в сборную России? А для чего? Ему же 30 лет, а играть мы будем минимум через три года. Чего ему в сборной России делать сейчас?

Карпин вряд ли сказал про это, ведь это умный человек, но надо его спросить. До этого не дойдут, конечно. Надо поставить точку и забыть.

Гражданство Дугласу сделали в интересах «Зенита». Сборная тут вообще не причeм. Но клубу открывается ещe одно место для легионера», – сказал Колосков.