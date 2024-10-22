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    • Колосков объяснил, зачем Дугласу Сантосу сделали гражданство России

    Колосков объяснил, зачем Дугласу Сантосу сделали гражданство России

    Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, в чьих интересах получение гражданства России защитником «Зенита» Дугласом Сантосом.

    «А какая радость нам от этого? Сантоса могут вызвать в сборную России? А для чего? Ему же 30 лет, а играть мы будем минимум через три года. Чего ему в сборной России делать сейчас?

    Карпин вряд ли сказал про это, ведь это умный человек, но надо его спросить. До этого не дойдут, конечно. Надо поставить точку и забыть.

    Гражданство Дугласу сделали в интересах «Зенита». Сборная тут вообще не причeм. Но клубу открывается ещe одно место для легионера», – сказал Колосков.

    • После получения гражданства РФ 30-летний Дуглас Сантос имеет возможность выступать за сборную России и не считается легионером в РПЛ.
    • Футболист играет за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 11:07
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    Комментарии (6)
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    ilich55
    1729584946
    Зенит мыслит дальновидно.
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    acor94
    1729585054
    Сделали говорите? А я думал он сам получил...
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    Интерес
    1729585564
    Это всем понятно,но газпромовские подхалимы бегают по стране и всем задают один и тот же-риторический,вопрос. Впрочем,противники тоже не оригинальнее,что только подчёркивает нижайший уровень современной спортивной журналистики.
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1729586394
    ФК ГазпромФламенго собирает сборную Латинской Америки
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    NewLife
    1729587400
    Вот радость, теперь российская казна будет богатеть от новых налогоплательщиков, а Ведмедю орден дадут))))
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