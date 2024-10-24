РФС официально подтвердил проведение матча Россия – Сирия

Сборная России проведет товарищеский матч с Сирией 19 ноября в Волгограде, сообщает официальный сайт РФС. Матч начнeтся в 19:30 на «Волгоград Арене».

Игра станет второй для команды Валерия Карпина на ноябрьском сборе. 15 ноября сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре.

Дата начала продажи билетов на матч Россия – Сирия будет объявлена дополнительно.

Сирия занимает 92-ю строчку рейтинга ФИФА.

Команду тренирует испанский специалист Хосе Лана, до этого работавший в системе испанских молодежных сборных. Он приступил к работе с сирийской национальной командой в конце августа, сменив титулованного аргентинского тренера Эктора Купера.