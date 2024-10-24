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    РФС официально подтвердил проведение матча Россия – Сирия

    Сборная России проведет товарищеский матч с Сирией 19 ноября в Волгограде, сообщает официальный сайт РФС. Матч начнeтся в 19:30 на «Волгоград Арене».

    Игра станет второй для команды Валерия Карпина на ноябрьском сборе. 15 ноября сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре.

    Дата начала продажи билетов на матч Россия – Сирия будет объявлена дополнительно.

    Сирия занимает 92-ю строчку рейтинга ФИФА.

    Команду тренирует испанский специалист Хосе Лана, до этого работавший в системе испанских молодежных сборных. Он приступил к работе с сирийской национальной командой в конце августа, сменив титулованного аргентинского тренера Эктора Купера.

    • В октябре РФС не смог найти соперника для сборной России.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: официальный сайт РФС.

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