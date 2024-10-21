Мадагаскар готов сыграть с Россией

Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа высказался о возможности проведения товарищеского матча с Россией.
«Конечно, можно организовать товарищеский матч между сборными Мадагаскара и России. Считаю это абсолютно возможным, потому что наши страны объединяют исторические связи. Наши отношения с Российской Федерацией начались очень давно.
В России учатся много студентов из Мадагаскара. Так что мы можем проводить соревнования не только по футболу. Считаю, что всe возможно, если мы подготовим все технические возможности для этого и согласуем даты. И думаю, что это будет содействовать нашему сотрудничеству», – сказал Разананцоа.
- РФС не смог найти соперника для сборной России в октябре.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.