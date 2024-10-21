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    Мадагаскар готов сыграть с Россией

    Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа высказался о возможности проведения товарищеского матча с Россией.

    «Конечно, можно организовать товарищеский матч между сборными Мадагаскара и России. Считаю это абсолютно возможным, потому что наши страны объединяют исторические связи. Наши отношения с Российской Федерацией начались очень давно.

    В России учатся много студентов из Мадагаскара. Так что мы можем проводить соревнования не только по футболу. Считаю, что всe возможно, если мы подготовим все технические возможности для этого и согласуем даты. И думаю, что это будет содействовать нашему сотрудничеству», – сказал Разананцоа.

    • РФС не смог найти соперника для сборной России в октябре.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: РИА Новости

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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1729505370
    ..."Мадагаскар готов"... Боюсь, что мы-болелы не готовы к этому(...
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