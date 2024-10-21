Вратарь «Краснодара» рассчитывает на вызов в сборную России в ноябре

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что очень рассчитывает получить вызов в сборную РФ в ноябре.
«Не разговаривал с Виталием Витальевичем [Кафановым, тренером вратарей сборной России] о том, что нужно сделать, чтобы получить вызов. Рассчитываю, что он будет в ноябре. Очень хочу попасть в сборную», – сказал Агкацев.
- Голкипер ранее провел за сборную России 1 матч против олимпийской сборной Египта.
- 22-летний Агкацев провел в этом сезоне 15 матчей за «Краснодар», из них отыграл на ноль в 10, пропустил 9 голов.
- РФС не смог найти соперников для сборной России в октябре.