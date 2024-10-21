Вратарь «Краснодара» рассчитывает на вызов в сборную России в ноябре

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что очень рассчитывает получить вызов в сборную РФ в ноябре.

«Не разговаривал с Виталием Витальевичем [Кафановым, тренером вратарей сборной России] о том, что нужно сделать, чтобы получить вызов. Рассчитываю, что он будет в ноябре. Очень хочу попасть в сборную», – сказал Агкацев.