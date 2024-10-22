Реакция Канчельскиса на получение паспорта РФ Дугласом Сантосом

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», сборных СССР, СНГ и России Андрей Канчельскис считает, что в вопросе вызова в национальную команду защитника Дугласа Сантоса, получившего паспорт РФ, все будет зависеть от тренера.

«Нормально отношусь к натурализации Дугласа Сантоса. Во всeм мире натурализовывают игроков. Что в этом такого?

Вызывать Сантоса или нет, будет решать главный тренер сборной России. Если он будет соответствовать уровню национальной команды и критериям нашего главного тренера, тогда это будет усилением.

Нужно понимать, что у каждого своe мнение. Всe будет зависеть от решения Карпина и желания самого футболиста», – сказал Канчельскис.