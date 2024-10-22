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    • Реакция Канчельскиса на получение паспорта РФ Дугласом Сантосом

    Реакция Канчельскиса на получение паспорта РФ Дугласом Сантосом

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», сборных СССР, СНГ и России Андрей Канчельскис считает, что в вопросе вызова в национальную команду защитника Дугласа Сантоса, получившего паспорт РФ, все будет зависеть от тренера.

    «Нормально отношусь к натурализации Дугласа Сантоса. Во всeм мире натурализовывают игроков. Что в этом такого?

    Вызывать Сантоса или нет, будет решать главный тренер сборной России. Если он будет соответствовать уровню национальной команды и критериям нашего главного тренера, тогда это будет усилением.

    Нужно понимать, что у каждого своe мнение. Всe будет зависеть от решения Карпина и желания самого футболиста», – сказал Канчельскис.

    • 30-летний Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • В 2016 году он провел 1 товарищеский матч за первую сборную Бразилии.
    • После получения паспорта России Дуглас Сантос не будет считаться легионером в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:41
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    Комментарии (2)
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    nik55
    1729586026
    Канчельскис ты что тупой-----какая сборная ? просто помойка место под легионера освободила
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    Интерес
    1729587686
    Понятное дедо,что все "человеки мира" за этот "бессмысленный ,беспощадный и бесполезный" для сборной трансфер. Это для внутреннего употребления,но все они видят ситуацию через своё прошлое.
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