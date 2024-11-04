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    Агент Селюк назвал сборную России «черкизоном»

    Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о неудачных результатах «Ростова» в РПЛ.

    «Я думаю, что неудачные результаты у «Ростова» просто потому, что уже все сборники. Уже стремиться не к чему, сборников в России уже больше, чем футболистов уже. Они сделали из сборной «черкизон», это просто неприятно», – сказал Селюк.

    «Ростов» возглавляет Валерий Карпин, который также является главным тренером сборной России.

    • 15 ноября национальная команда сыграет товарищеский матч с Брунеем в Краснодаре, а 19 ноября – с Сирией в Волгограде.
    • «Ростов» не может победить в 8 встречах подряд во всех турнирах.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    04.11.2024 10:43
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    NewLife
    1730708312
    Валера - директор черкизона))
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    BarStep
    1730708509
    Ха! Начальник Чукотки! :)
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    The only one
    1730720128
    Ну у Селюка и рожа. Прям как будто только что из 90-х вышел...
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    Александр.Т.
    1730720582
    Ну если он так считает то он глуп, ясень пень когда сборную допустят до соревнований то такого количества игроков приглашаться не будет , будет строиться костяк основы и только запасные будут меняться и то не все, а сейчас смысла мало делать костяк и приглашать одних и тех же
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