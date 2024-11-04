Агент Селюк назвал сборную России «черкизоном»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о неудачных результатах «Ростова» в РПЛ.

«Я думаю, что неудачные результаты у «Ростова» просто потому, что уже все сборники. Уже стремиться не к чему, сборников в России уже больше, чем футболистов уже. Они сделали из сборной «черкизон», это просто неприятно», – сказал Селюк.

«Ростов» возглавляет Валерий Карпин, который также является главным тренером сборной России.