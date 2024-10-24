Экс-гендиректор РФС предложил России сыграть с Брунеем ввосьмером и без вратаря

Бывший генеральный директор РФС, экс-вице-президент организации Александр Тукманов дал оценку назначению товарищеского матча Россия – Бруней.

– Какие задачи должна решить сборная России в матче с Брунеем?

– Есть окно на проведение матчей сборных, Россия заполнила эту паузу. Видимо, единственный соперник, который заполнил окно – это сборная Брунея. А какие задачи – определяет тренер.

– Любой результат кроме крупной победы будет неудачей?

– Бруней – это султанат. Не знаю, сколько там людей живет. Тысяч четыреста – пятьсот? Половина из них дети, старики. Не знаю, какая там сборная, какого уровня. По-моему, она нигде не участвовала.

Сборная Брунея находится на 184 месте, представьте, какой у них уровень футболистов. Я думаю, что в этом матче сборная России может играть без вратаря и выпустить человек восемь на поле.

– Стоит ли на такого соперника вызывать всех легионеров, включая Головина и Миранчука?

– Это определяет главный тренер. Думаю, что клубы, в которых играют наши легионеры, попросят федерацию не вызывать игроков.

– Не стоит ли вызвать Дзюбу, чтобы он стал единоличным рекордсменом по голам за сборную?

– Не знаю какие взаимоотношения у Дзюбы и Карпина. Сейчас рекорд принадлежит Кержакову.

Александр хороший футболист, пусть он останется в истории, как лучший бомбардир, почему Дзюба должен им быть? Это все будет искусственно – я против этого.

– Лучше, чтобы голы были набраны в официальных матчах?

– Конечно, есть все-таки официальные матчи. Одно дело забить сборной Франции, Италии, Испании, а другое дело забить кошелку мячей сборной Брунея.