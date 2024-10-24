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    • Экс-гендиректор РФС предложил России сыграть с Брунеем ввосьмером и без вратаря

    Экс-гендиректор РФС предложил России сыграть с Брунеем ввосьмером и без вратаря

    Бывший генеральный директор РФС, экс-вице-президент организации Александр Тукманов дал оценку назначению товарищеского матча Россия – Бруней.

    – Какие задачи должна решить сборная России в матче с Брунеем?

    – Есть окно на проведение матчей сборных, Россия заполнила эту паузу. Видимо, единственный соперник, который заполнил окно – это сборная Брунея. А какие задачи – определяет тренер.

    – Любой результат кроме крупной победы будет неудачей?

    – Бруней – это султанат. Не знаю, сколько там людей живет. Тысяч четыреста – пятьсот? Половина из них дети, старики. Не знаю, какая там сборная, какого уровня. По-моему, она нигде не участвовала.

    Сборная Брунея находится на 184 месте, представьте, какой у них уровень футболистов. Я думаю, что в этом матче сборная России может играть без вратаря и выпустить человек восемь на поле.

    – Стоит ли на такого соперника вызывать всех легионеров, включая Головина и Миранчука?

    – Это определяет главный тренер. Думаю, что клубы, в которых играют наши легионеры, попросят федерацию не вызывать игроков.

    – Не стоит ли вызвать Дзюбу, чтобы он стал единоличным рекордсменом по голам за сборную?

    – Не знаю какие взаимоотношения у Дзюбы и Карпина. Сейчас рекорд принадлежит Кержакову.

    Александр хороший футболист, пусть он останется в истории, как лучший бомбардир, почему Дзюба должен им быть? Это все будет искусственно – я против этого.

    – Лучше, чтобы голы были набраны в официальных матчах?

    – Конечно, есть все-таки официальные матчи. Одно дело забить сборной Франции, Италии, Испании, а другое дело забить кошелку мячей сборной Брунея.

    • Игра состоится 15 ноября в Краснодаре.
    • На данный момент лучшие бомбардиры сборной России – Александр Кержаков и Артeм Дзюба. Они забили по 30 мячей.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    Комментарии (1)
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    Инсаров
    1729782017
    Сильного соперника подобрали для спарринга. Всё - таки 184 место в рейтинге сборных! Не кот начхал. Очень сложная будет игра. Судейку надо своего приглашать. Если только вничью сыграют.
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