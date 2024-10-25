Радимов сказал, с кем было бы лучше сыграть сборной России вместо Брунея и Сирии

Бывший полузащитник ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о товарищеских матча национальной команды против Брунея и Сирии в ноябре.

«Класс сборной России намного выше этих соперников, но лучше играть, чем водить футболистов в кино. Нужно приводить зрителей на стадион и локально их радовать. Однако матч с теми же легионерами РПЛ был бы намного лучше и интереснее», – сказал Радимов.