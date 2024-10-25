Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Радимов сказал, с кем было бы лучше сыграть сборной России вместо Брунея и Сирии

    Радимов сказал, с кем было бы лучше сыграть сборной России вместо Брунея и Сирии

    Бывший полузащитник ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о товарищеских матча национальной команды против Брунея и Сирии в ноябре.

    «Класс сборной России намного выше этих соперников, но лучше играть, чем водить футболистов в кино. Нужно приводить зрителей на стадион и локально их радовать. Однако матч с теми же легионерами РПЛ был бы намного лучше и интереснее», – сказал Радимов.

    • Россия сыграет с Брунеем в Краснодаре 15 ноября, а с Сирией – в Волгограде 19 ноября.
    • РФС не смог найти соперника для национальной команды на сбор в октябре после отказа Пакистана.

    Новости по теме
    Радимов рассказал, как Карпин в переписке согласился, что ничего не понимает в футболе 1
    Мостовой высказался о матче Россия – Бруней 1
    Бывший генсек ФИФА: «Россия еще получит возможность провести чемпионат мира» 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:13
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    k611
    1729848812
    Многие легионеры вызываются в свои сборные
    Ответить
    The only one
    1729849915
    Усохшая извилина радимова услышала комментарии многих в стране и изрекла "свежую", "неординарную" мысль. Вообще то в литературе это называется плагиат.
    Ответить
    Питерский князь
    1729850835
    Лучше добавить 4 клуба в РПЛ и играть больше игр. Можно 2 клуба из Белоруссии.
    Ответить
    subbotaspartak
    1729854178
    Не тратить время и деньги на сборную пока добра не будет, а пока бессмысленно и безнадёжно...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 