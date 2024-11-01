В Брунее объяснили состав на матч с Россией: «2-3 игрока будут недоступны из-за свадьбы и других срочных дел»

Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена прокомментировала информацию о том, что сборная проведет товарищеский матч с Россией не основным составом.

«Слова о том, что сборная Брунея полетит в Россию на международный товарищеский матч в любительском составе, не совсем точные. В настоящее время в нашей команде проходит отбор игроков, у нас длинный список, а главный тренер сосредоточился на лучших талантах из Суперлиги Брунея.

В Россию поедет несколько перспективных игроков, а 2-3 футболиста будут недоступны на эту игру из-за личных обязательств, таких как свадьба и другие срочные дела.

Слова от лица нашей ассоциации были неверно истолкованы, и многое из того, что передали журналисты, не полностью отражает действительность», – сказала Картиена.