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    • В Брунее объяснили состав на матч с Россией: «2-3 игрока будут недоступны из-за свадьбы и других срочных дел»

    В Брунее объяснили состав на матч с Россией: «2-3 игрока будут недоступны из-за свадьбы и других срочных дел»

    Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена прокомментировала информацию о том, что сборная проведет товарищеский матч с Россией не основным составом.

    «Слова о том, что сборная Брунея полетит в Россию на международный товарищеский матч в любительском составе, не совсем точные. В настоящее время в нашей команде проходит отбор игроков, у нас длинный список, а главный тренер сосредоточился на лучших талантах из Суперлиги Брунея.

    В Россию поедет несколько перспективных игроков, а 2-3 футболиста будут недоступны на эту игру из-за личных обязательств, таких как свадьба и другие срочные дела.

    Слова от лица нашей ассоциации были неверно истолкованы, и многое из того, что передали журналисты, не полностью отражает действительность», – сказала Картиена.

    • Матч Россия – Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • 19 ноября россияне сыграют в Волгограде с Сирией.

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    Источник: Sport24

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    01.11.2024 10:42
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    Комментарии (6)
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    subbotaspartak
    1730450474
    Журналист! Ты был неправ! Прилетит главный состав. Состав и маленькая тележка. Белоснежки...
    Ответить
    Цугундeр
    1730450712
    Свадебные торжества принца Брунея длятся не один год.. Нам ещё повезло.) «Желаю вам всего самого наилучшего в 2024 году», — подписал пост принц Брунея.
    Ответить
    FWSPM
    1730456577
    Этим идиотам из РФС не надоело позорится? Да пусть хоть третий состав присылают какая разница?
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1730459426
    Да уж, после того, как мы дома чуть Кении не проиграли, они ещё не поняли, что эти матчи футболистам не нужны, как и Карпину. Один позор сплошной, но из истории его потом не удалить.
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    DMитрий
    1730460777
    Ну вот... приедут в ослабленном составе! Даже не интересно будет.
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    andr45
    1731052400
    ОСВОЕНИЕ БЮДЖЕТА - ВОТ ЦЕЛЬ ДЮКОВА И ЕГО ПОДЕЛЬНИКОВ)))
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