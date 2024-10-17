Индия готова провести матч с Россией в 2025 году

Всеиндийская футбольная федерация готова к переговорам с РФС о проведении товарищеского матча национальных команд в следующем году.

«Что касается товарищеского матча между основными сборными Индии и России, то мы не можем запланировать проведение товарищеских игр до мая 2025 года в связи с проведением ISL [индийская Суперлига] и квалификации к Кубку Азии – 2027, которая начнется с марта 2025 года в окно ФИФА.

Мы будем очень ждать возможности для проведения матча сборных, основываясь на жеребьевке финального раунда Кубка Азии 2027 года и назначении последующих матчей», – сказали в пресс-службе Всеиндийской футбольной федерации.