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    Индия готова провести матч с Россией в 2025 году

    Всеиндийская футбольная федерация готова к переговорам с РФС о проведении товарищеского матча национальных команд в следующем году.

    «Что касается товарищеского матча между основными сборными Индии и России, то мы не можем запланировать проведение товарищеских игр до мая 2025 года в связи с проведением ISL [индийская Суперлига] и квалификации к Кубку Азии – 2027, которая начнется с марта 2025 года в окно ФИФА.

    Мы будем очень ждать возможности для проведения матча сборных, основываясь на жеребьевке финального раунда Кубка Азии 2027 года и назначении последующих матчей», – сказали в пресс-службе Всеиндийской футбольной федерации.

    • Сбор национальной команды России в октябре был укорочен из-за отсутствия соперника для матча.
    • Индия занимает 126-е место в рейтинге ФИФА.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии (1)
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    The only one
    1729147773
    Мы хотим. но не можем... И так практически все. Интересно: ШША они так же отвечают?
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