Реакция Мостового на матч России с Брунеем

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что на товарищеский матч с россиянами приедет команда полупрофессионалов из Брунея.
«Я не знаю, как это комментировать. Это даже не позор, это что-то хуже, наверное. Как сборная России может играть против такого? Это же абсурд. Я вообще не знал, что такая сборная существует. Но теперь выясняется, что у них есть несколько команд. Кошмар», – сказал Мостовой.
- Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что на товарищеский матч с Россией сборная Брунея привезет второй состав.
- Сегодня представитель ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена уточнила информацию о составе команды: «В настоящее время в команде проходит отбор игроков, у нас длинный список, а главный тренер сосредоточился на лучших талантах из Суперлиги Брунея. В Россию поедет несколько перспективных игроков, а 2-3 футболиста будут недоступны на эту игру из-за личных обязательств, таких как свадьба и другие срочные дела».
- Матч Россия – Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.
- Бруней занимает 183-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 34-е.