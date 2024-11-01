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    Реакция Мостового на матч России с Брунеем

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что на товарищеский матч с россиянами приедет команда полупрофессионалов из Брунея.

    «Я не знаю, как это комментировать. Это даже не позор, это что-то хуже, наверное. Как сборная России может играть против такого? Это же абсурд. Я вообще не знал, что такая сборная существует. Но теперь выясняется, что у них есть несколько команд. Кошмар», – сказал Мостовой.

    • Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что на товарищеский матч с Россией сборная Брунея привезет второй состав.
    • Сегодня представитель ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена уточнила информацию о составе команды: «В настоящее время в команде проходит отбор игроков, у нас длинный список, а главный тренер сосредоточился на лучших талантах из Суперлиги Брунея. В Россию поедет несколько перспективных игроков, а 2-3 футболиста будут недоступны на эту игру из-за личных обязательств, таких как свадьба и другие срочные дела».
    • Матч Россия – Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • Бруней занимает 183-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 34-е.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.11.2024 13:29
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    Комментарии (4)
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    ilich55
    1730458971
    Похоже, что придётся энтим пигмеям кеды покупать.
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    Таврида
    1730464127
    А как игроки в сборной к другу будут притираться, Лукин с Глушенковым и Батраковым? Мостовой не прав, пусть сборная пока на ̶к̶о̶ш̶е̶ч̶к̶а̶х̶ Брунеях тренируется, главное - правильно тренировочный процесс поставить, а вот тут к эстоооооонскому тренеру большие вопросы. Сейчас надо молодежь в основу переводить, потому что ближайшие 4 года сборной ничего в официале на светит, но судя по матчам с Точикистоном и Узбекистном Карпин просто положил болт на сборную и отрабатывает номер за зарплату, 0 мотивации, 0 тактики, 0 команды, 0 результата. Патлатый просто портит молодых игроков такими играми, а потом придется с испанцами схватится, преодолеем лимит 1-7 с португалами?
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    Spartak_forv@
    1730466578
    Предлагаю вообще к каждой новости вкладку сделать отдельным табом:что думает об этом Мостовой
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