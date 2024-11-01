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    • Агент Селюк – о матче России с Брунеем: «Это просто стеб какой-то»

    Агент Селюк – о матче России с Брунеем: «Это просто стеб какой-то»

    Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию, что сборная Брунея привезет полупрофессиональную команду на товарищеский матч со сборной России.

    «Видимо, сборная Брунея решила, что сборная России недостаточно хороша для первой команды, и решила нас потренировать второй. Я сто раз говорил, что надо сыграть со сборной легионеров. Карпин – тренер сборной России, Семак или Артига – тренер сборной легионеров. Они бы сыграли в десять раз лучше!

    Понятно, что есть политический момент – нужно показывать, что мы играем с иностранными командами. Но играть с Брунеем, тем более со вторым составом...

    Хотя у них что второй, что первый состав – с ними никто не играет. Международный матч для галочки. Это просто стeб какой-то. Я бы на месте РФС сказал: вторым составом играйте с Вьетнамом, а сюда приезжать не надо.

    Или вот что нужно сделать для галочки, что это международная игра – провести этот матч, но выиграть 20:0. Раз они не сдержали своe слово, привезли вторую команду, показать и выиграть 20:0, а если меньше 20 забьют – расформировать нафиг эту сборную!

    Для чего на матч со второй сборной Брунея вызывать Головина, Миранчука? У меня персональное обращение к Карпину: над вами шутят. Почему со второй командой Брунея не выпустить Дзюбу? Чтобы он сделал рекорд. Дзюба даже с травмой забьeт Брунею пять, стоя в штрафной. Дзюбу на поле!» – сказал Селюк.

    • Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что на товарищеский матч с Россией сборная Брунея привезет второй состав.
    • Сегодня представитель ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена уточнила информацию о составе команды: «В настоящее время в команде проходит отбор игроков, у нас длинный список, а главный тренер сосредоточился на лучших талантах из Суперлиги Брунея. В Россию поедет несколько перспективных игроков, а 2-3 футболиста будут недоступны на эту игру из-за личных обязательств, таких как свадьба и другие срочные дела».
    • Матч Россия – Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

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    Источник: Metaratings.ru

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    01.11.2024 12:51
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1730455395
    Дзюбу -на поле,Селюка вместо Карпина,Гогуа вместо Сантоса!
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    FWSPM
    1730456936
    Да уж у Артемки такой рекорд прогорел он бы уже до 50 довел число мячей за это время столько было вариантов
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