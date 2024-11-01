Агент Селюк – о матче России с Брунеем: «Это просто стеб какой-то»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию, что сборная Брунея привезет полупрофессиональную команду на товарищеский матч со сборной России.

«Видимо, сборная Брунея решила, что сборная России недостаточно хороша для первой команды, и решила нас потренировать второй. Я сто раз говорил, что надо сыграть со сборной легионеров. Карпин – тренер сборной России, Семак или Артига – тренер сборной легионеров. Они бы сыграли в десять раз лучше!

Понятно, что есть политический момент – нужно показывать, что мы играем с иностранными командами. Но играть с Брунеем, тем более со вторым составом...

Хотя у них что второй, что первый состав – с ними никто не играет. Международный матч для галочки. Это просто стeб какой-то. Я бы на месте РФС сказал: вторым составом играйте с Вьетнамом, а сюда приезжать не надо.

Или вот что нужно сделать для галочки, что это международная игра – провести этот матч, но выиграть 20:0. Раз они не сдержали своe слово, привезли вторую команду, показать и выиграть 20:0, а если меньше 20 забьют – расформировать нафиг эту сборную!

Для чего на матч со второй сборной Брунея вызывать Головина, Миранчука? У меня персональное обращение к Карпину: над вами шутят. Почему со второй командой Брунея не выпустить Дзюбу? Чтобы он сделал рекорд. Дзюба даже с травмой забьeт Брунею пять, стоя в штрафной. Дзюбу на поле!» – сказал Селюк.