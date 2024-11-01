Романцев сказал, в каком матче Дуглас Сантос поможет сборной России

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал возможность приглашения в национальную команду защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

– Дуглас Сантос получил российское гражданство. И сразу же пошли разговоры – вызывать его в сборную России или нет. Семак уже заявил, что бразилец наверняка поможет нашей команде. А что думаете вы?

– Не сомневаюсь, что во встрече с Брунеем он точно поможет [смеется]. А если серьезно, то это вопрос к Валерию Карпину.