Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Романцев сказал, в каком матче Дуглас Сантос поможет сборной России

    Романцев сказал, в каком матче Дуглас Сантос поможет сборной России

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал возможность приглашения в национальную команду защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

    – Дуглас Сантос получил российское гражданство. И сразу же пошли разговоры – вызывать его в сборную России или нет. Семак уже заявил, что бразилец наверняка поможет нашей команде. А что думаете вы?

    – Не сомневаюсь, что во встрече с Брунеем он точно поможет [смеется]. А если серьезно, то это вопрос к Валерию Карпину.

    • Дуглас Сантос получил на руки паспорт РФ 25 октября.
    • Он выступает за «Зенит» с лета 2019 года.
    • Бразилец перестал считаться легионером в РПЛ и может играть за сборную России.
    • Товарищеский матч Россия – Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре.

    Новости по теме
    Широков выступил против натурализации Дугласа Сантоса 31
    Тренер сборной России объяснил невызов Дугласа Сантоса 19
    Лепсая – о прекращении легионерского статуса у Дугласа Сантоса: «Менять правила по ходу игры – не комильфо» 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2024 11:29
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    subbotaspartak
    1730450217
    "Эй! Гражданина! Ты сюда не ходи, ты сюда ходи..."- Василий Алибабаевич.
    Ответить
    Интерес
    1730450600
    Поможет в гипотетическом виртуальном матче.
    Ответить
    Питерский князь
    1730450615
    В игре с Брунией, только и остаётся, что надеется на Сантоса!
    Ответить
    R_a_i_n
    1730450695
    Он поможет исключительно Зениту убрать одно легионерское место.
    Ответить
    Борис34684
    1730453294
    Хватит уже смешить людей своим Сантосом в сборной, сборная с Брунеями и без Сантоса выиграет, а участвовать в турнирах ещё лет десять не будет. Место освободили за счёт паспорта для очередного гастарбайтера и успокоились бы уже.
    Ответить
    DMитрий
    1730461794
    «Какое самое главное событие в моей жизни?» «Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди!»
    Ответить
    theonewhoisnotafraidofyou
    1730465018
    Мы должны побеждать, даже если в составе будет минус 2 игрока, но, с нашими футболерами даже такие матчи будут через силу. Сантос не нападающий, чем он поможет, или боятся много пропустим?)
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 