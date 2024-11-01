Романцев сказал, в каком матче Дуглас Сантос поможет сборной России

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал возможность приглашения в национальную команду защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.
– Дуглас Сантос получил российское гражданство. И сразу же пошли разговоры – вызывать его в сборную России или нет. Семак уже заявил, что бразилец наверняка поможет нашей команде. А что думаете вы?
– Не сомневаюсь, что во встрече с Брунеем он точно поможет [смеется]. А если серьезно, то это вопрос к Валерию Карпину.
- Дуглас Сантос получил на руки паспорт РФ 25 октября.
- Он выступает за «Зенит» с лета 2019 года.
- Бразилец перестал считаться легионером в РПЛ и может играть за сборную России.
- Товарищеский матч Россия – Бруней пройдет 15 ноября в Краснодаре.