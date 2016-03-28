Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Калитвинцев: «В Россию работать не поеду»

28 марта 2016, 06:32
23

Известный в прошлом футболист, а ныне безработный тренер Юрий Калитвинцев признался, что не будет рассматривать предложения о работе, которые исходят из России.

«Звонить и напрашиваться – это не мое. Ту работу, которую я делал, если ее оценили, то рассмотрят мою кандидатуру. Если нет, то на этом жизнь не заканчивается. Я не уходил от футбола. Я и просматриваю, и общаюсь, и езжу на семинары со стажировками. Хотя практики у меня нет, теории достаточно. Если завтра меня куда-то пригласят – я готов.

Куда? Скажем так: в одну страну, где я работал, наверное, не поеду. В Россию. Но я не так категоричен в том плане, что я точно туда не поеду. Человек, который категоричен – это невежда. Скажем так – если у меня будет альтернатива, то я рассмотрю ее не в пользу России не из-за того, что происходит, а из-за того, что я как родившийся в Волгограде и много лет отыгравший в союзном российском чемпионате в первое время был украинцем, который приехал чужое место», – заявил Калитвинцев в эфире телеканала «Футбол 1».

Напомним, что Калитвинцев в России играл в составе «Ротора», московского и киевского «Динамо», а также работал в качестве тренера нижегородской «Волги» и сборной Украины.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Россия. Премьер-лига Ротор Динамо Динамо К Волга Калитвинцев Юрий
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
westerose
1459143145
Как же хохлам голову то задурили пропогандой....
Ответить
grigkh
1459146865
блииииииииин... и что теперь нам делать без него??????
Ответить
serhz
1459147385
Это очень хорошо -ВОЗДУХ ЧИЩЕ БУДЕТ!!
Ответить
Тяп-Ляп.
1459147932
Орагулился в Кукуевском Динамо.
Ответить
Barsuk52
1459148265
обиженый
Ответить
neveldomha
1459152029
Странная двусмысленная запутанная манера у украинцев выпрашивать деньги. Эта манера наталкивает руководство российских клубов на такой же двусмысленный запутанный ответ. Поцелуйте нас в затылок, Юра.
Ответить
карасевщинa
1459155933
опять санкции
Ответить
alp
1459159210
А кто это? размазал г*%но по блюдечку.. "я не сказала "да" милорд, вы не сказали "нет"....
Ответить
sevsor
1459161901
Как жаль, как жаль...в нём столько "нерастраченной теории", а у нс как раз тренер у "Зенита" уходит, а Юра не хочет в России работать, вот беда-то))))
Ответить
electroguide
1465708263
невежда сам футболист получается раз такие у него мысли!!! политики все раздувают, а некоторые личности привносят такие мысли в массы, вот вам два враждующих государства....жить нужно дружно и забыть что ты приезжий и вскоре никто не вспомнит откуда ты, а примут за своего.... а с такими высказываниями вас уважаемый никто с хлебом и солью не встретит. Какие все-таки медийные личности недалекие, у них целые фан-клубы и подражатели и каждое их слово отражается в массах, вот вам и конфликт на уровне обычных нас с вами людей...
Ответить
Главные новости
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
1
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
7
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
2
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
1
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
4
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
5
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
Все новости
Все новости
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
6
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
4
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
ФотоСмолов сделал фото с бывшим украинским партнером
22 июня
10
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
15 июня
9
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»
6 июня
4
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
21 мая
21
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
14 мая
5
«Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов
11 мая
Сборную Украины впервые возглавит иностранец
4 мая
3
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России
29 апреля
4
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
29 апреля
8
Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4
27 апреля
6
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
25 апреля
34
Мостового внесли в базу «Миротворца»*
18 апреля
15
«Шахтер» вышел в полуфинал еврокубка
16 апреля
3
⚡️ Умер Мирча Луческу – экс-тренеру «Зенита» было 80 лет
7 апреля
23
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
28 марта
18
Сборную Украины ограбили в Европе
27 марта
26
ФотоВыступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан»
14 марта
4
Мудрик тренируется с любителями
6 марта
«Александрия» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.48
6 марта
Зиньковский отказал украинскому топ-клубу в 2020 году: «Почему-то не тянуло»
5 марта
4
Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию
25 февраля
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+