Калитвинцев: «В Россию работать не поеду»

Известный в прошлом футболист, а ныне безработный тренер Юрий Калитвинцев признался, что не будет рассматривать предложения о работе, которые исходят из России.

«Звонить и напрашиваться – это не мое. Ту работу, которую я делал, если ее оценили, то рассмотрят мою кандидатуру. Если нет, то на этом жизнь не заканчивается. Я не уходил от футбола. Я и просматриваю, и общаюсь, и езжу на семинары со стажировками. Хотя практики у меня нет, теории достаточно. Если завтра меня куда-то пригласят – я готов.

Куда? Скажем так: в одну страну, где я работал, наверное, не поеду. В Россию. Но я не так категоричен в том плане, что я точно туда не поеду. Человек, который категоричен – это невежда. Скажем так – если у меня будет альтернатива, то я рассмотрю ее не в пользу России не из-за того, что происходит, а из-за того, что я как родившийся в Волгограде и много лет отыгравший в союзном российском чемпионате в первое время был украинцем, который приехал чужое место», – заявил Калитвинцев в эфире телеканала «Футбол 1».

Напомним, что Калитвинцев в России играл в составе «Ротора», московского и киевского «Динамо», а также работал в качестве тренера нижегородской «Волги» и сборной Украины.