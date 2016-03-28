Касильяс стал мировым рекордсменом по числу «сухих» матчей за сборную

Голкипер сборной Испании Икер Касильяс провел свой 101-й «сухой» матч в составе национальной сборной. Напомним, сегодняшний товарищеский поединок «красной фурии» против сборной Румынии завершился нулевой ничьей. Таким образом, страж ворот установил мировой рекорд по этому показателю.

Нынешняя серия Касильяса без пропущенных голов в сборной Испании начитывает уже 710 минут, что является вторым показателем в истории команды. Касильясу же принадлежит и лучший показатель – 814 минут.

Напомним, что вратарь «Порту» сегодня также установил рекорд Европы по числу матчей за национальную сборную.