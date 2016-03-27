Ходжсон: «Не каждый день обыгрываешь Германию»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон после победы в товарищеском матче против команды Германии (3:2) ответил на вопрос о том, была ли эта лучшей за четыре года его работы в сборной.

«Это недалеко от истины. Не каждый день обыгрываешь Германию.

В перерыве я думал, что очень несправедливо, что мы проигрываем со счетом 0:1. Наш вратарь был травмирован, и ему было действительно тяжело справиться с ударом Крооса. При счете 0:2 я подумал, что это еще более несправедливо.

Мы создавали моменты, сумели вернуться в игру и забить три гола – фантастика. Футболисты заслужили большую благодарность», – сказал Ходжсон.