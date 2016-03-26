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    Слуцкий: «Головину с такой статистикой можно заканчивать в сборной»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своей радости за Александра Головина, который отметился забитым голом в товарищеском матче против сборной Литвы (3:0). Этот мяч стал для 19-летнего игрока вторым в составе национальной команды.

    «Может быть, за Головина переживаю чуть больше, чем за других. И не только потому, что это игрок ЦСКА, но и потому, что это самый молодой игрок в национальной команде. Понятно, что все сейчас шутили, что у него две игры за сборную и два мяча – сумасшедший результат, и с такой статистикой можно заканчивать в сборной. Поэтому эмоций после его гола было несколько больше», – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.03.2016 22:48
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 марта 2016, 09:41

      Саша, повтори с Францией, пожалуйста.

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 27 марта 2016, 12:02

      Не те защитники были,Французы его быстро сомнут,если открыть глаза просто)))там не дадут таких вещей по факту делать..

      0
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      Рейтинг: -11

      Русик89 > narkozanos 29 марта 2016, 02:29

      НЕ ЗАБЫВАЙ РЕБЕНОК ЕЩЕ ТАК ТО 19 ЛЕТ!!!

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Русик89 29 марта 2016, 11:39

      Ну,а зачем его так нахваливают то,просто он с сильной сборной осядет и его потом засунут в долгий запас))это же никому не надо.

      0
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa 27 марта 2016, 11:49

      другим молодым не дадут играть особенно не из столичных клубов

      -2
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 27 марта 2016, 01:12

      Побольше таких толковых парней из всех команд!!!

      4
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 27 марта 2016, 00:13

      Головин порадовал, но также Смолов, Самедов и Кержаков, а Глушаков так вообще приятно удивил - играл как 3-4 года назад. А вот Мамаев был совсем никакой, прогулочным шагом двигался и не успевал за игрой. Уверен, что Слуцкий выводы сделает.

      4
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      ...
      Рейтинг: -14

      карасевщинa > kniazevski 27 марта 2016, 11:48

      опять ты собака ростовская, мамаев выше уровня сбродной как и краснодар всех кабинетных, а твой ростов драли в ноябре забыл?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 26 марта 2016, 23:59

      Две игры за сборную. и 2 гола! ЛВС не зря взял парня,видит толк.

      4
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      ...
      Рейтинг: -11

      Русик89 > OOOVVV. 29 марта 2016, 02:30

      ДА НОРМ ПАРНИША

      0
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      Рейтинг: +16

      Saul777 26 марта 2016, 23:40

      относится к нему, как к сыну))))

      5
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 26 марта 2016, 23:17

      Тьфу ты блин, Леня шутник. Я уж испугался. Не, Саша сегодня молодец!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Майор Дзагоев 27 марта 2016, 02:20

      И я тоже сначала не поняла, то ли хвалит, то ли порицает, но дочитав до конца, поняла, всё-таки хвалит

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 марта 2016, 22:58

      А где же ему играть как не в сборной, ага?

      -2
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