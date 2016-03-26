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    Кержаков сравнялся с Дасаевым по количеству игр за сборную

    Нападающий сборной России Александр Кержаков вышел на поле во втором тайме товарищеского матча против команды Литвы (3:0).

    Для Кержакова эта встреча стала 91-й игрой в футболке национальной команды – столько же матчей провел за сборную СССР вратарь Ринат Дасаев.

    Больше всего матчей в составе сборных СССР, СНГ и России сыграл Сергей Игнашевич – 115. Далее по этому показателю идут Виктор Онопко (113), Олег Блохин (112), Василий Березуцкий (92), Ринат Дасаев и Александр Кержаков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.03.2016 21:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 27 марта 2016, 00:08

      Удачи Александр, знаменитый Ренат Дасаев был вратарём Спартака.
      Многих игр и голов Вам.

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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 марта 2016, 21:56

      Сейчас в УЕФА гораздо больше стран-участниц, чем это было во времена Дасаева, а потому и матчей отборочных и на чемпионатах мира и Европы сборная проводит намного больше.

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