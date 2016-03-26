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    Янкаускас: «Россия – это команда топ-уровня, она успешно выступит на Евро»

    Главный тренер сборной Литвы Эдгарас Янкаускас прокомментировал исход товарищеского матча против команды России (0:3).

    «Хочу поздравить сборную России с хорошей игрой. Для них это очень важно. Результат по игре логичен, он дал нам ясную картину о том, на каком уровне мы находимся, куда нам надо стремиться. Для нас это был очень хороший урок. Несмотря на негативный результат, мы получим большую пользу. Это вектор, в каком направлении нам двигаться. Мне всегда было сложно справиться с поражениями, но я хочу пожелать удачи сборной России в будущем», – сказал Янкаускас.

    Также наставник литовцев оценил сегодняшний состав сборной России и ее перспективы на Евро-2016.

    «Не сказал бы, что у России был экспериментальный состав. Многие команды позавидовали бы такому составу, как у России. Думаю, это команда топ-уровня. Это очевидно. Не сомневаюсь, что вы успешно выступите на Евро».

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.03.2016 21:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 27 марта 2016, 11:57

      Всё нормально,чтобы побеждать топ сборные,надо хотя бы начать обыгрывать всех соперников ниже нас

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 27 марта 2016, 01:48

      Ну с Литвой-то понятен контраст, только вот топом это Россию не делает.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 марта 2016, 21:33

      Воспитанный и культурный человек, ага.

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