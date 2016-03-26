Товарищеские матчи. Польша разгромила Финляндию, Австрия одолела Албанию

В товарищеском матче сборная Польши с крупным счетом обыграла команду Финляндии – 5:0. По два гола забили Камил Гросицки и Павел Вжолек, еще один мяч записал на свой счет Филип Старжински.

В другой товарищеской встрече Австрия оказалась сильнее Албании.

Товарищеские матчи

Австрия – Албания – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Янко, 6; 2:0 – Харник, 13; 2:1 – Ленжани, 13.

Удаление: Каче, 78.

Польша – Финляндия – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Гросицки, 18; 2:0 – Вжолек, 20; 3:0 – Старжински, 32; 4:0 – Вжолек, 66; 5:0 – Гросицки, 85.