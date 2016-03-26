Ташуев: «Пока не рассматриваю вариант со связкой Павлюченко и Селезнева»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев рассказал о состоянии нападающего Романа Павлюченко и его возможном взаимодействии с новичком команды Евгением Селезневым.

«Павлюченко набирает форму. С каждым днем он чувствует себя лучше. Понятно, что Роман сейчас не в лучших кондициях. Надеемся, в матче с «Амкаром» Павлюченко поможет «Кубани».

Возможна ли связка Павлюченко – Селезнев? Пока не рассматриваю такой вариант. Мы наигрывали другую схему, к тому же Роман не в оптимальном состоянии. Не стоит забывать, что у нас есть Ибраима Бальде», – сказал Ташуев