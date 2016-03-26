Карпин: «Сборная России должна обыгрывать Литву даже вторым составом»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин в преддверии товарищеского матча между сборными России и Литвы поделился ожиданиями от данной встречи. Напомним, игра пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 19:00.

«Давайте исходить из того, что Слуцкий решит сыграть на победу основным составом. При таком развитии событий не вижу особых вариантов для сборной Литвы. В отборочном турнире они не впечатлили, в гостевых матчах выглядели бледно, совсем не забивали.

Россия играет дома, при своих болельщиках. И даже если допустить, что тренер российской сборной решит посмотреть запасные варианты, даже вторым составом Россия Литву должна побеждать. При этом предположу, что победа будет «сухой», не сумеют забить литовцы и в Москве», – сказал Карпин.