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    Хохлов: «Сборная России должна играть на полную и с Литвой, и с Францией»

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов накануне товарищеских матчей между россиянами и командами Литвы и Франции поделился ожиданиями от предстоящих встреч. Напомним, с литовцами наша национальная команда сыграет сегодня в 19:00, с французами – 29 марта в 22:00.

    – Стоит ли распределить силы между матчами против Литвы и Франции: где-то сыграть на полную, а где-то поберечь себя?

    – Играть на полную нужно и там, и там. Тренерский штаб будет распределять между футболистами игровую нагрузку.

    – Есть ли у нас в сборной сейчас незаменимые игроки?

    – Не хотелось бы кого-то выделять. Понятно, что имеются игроки с большим опытом, их позиции кажутся незыблемыми. Но у любого игрока есть желание пробиться в основной состав, пусть у кого-то меньше шансов, а у кого-то больше.

    Источник: Rusfootball.info

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    26.03.2016 16:19
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