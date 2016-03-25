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    Грушевский: «Открытие Арена» – лучший стадион в стране»

    Известный актер и юморист Михаил Грушевский накануне товарищеского матча между сборной России и Литвы выразил мнение, что «Открытие Арена», на которой пройдет игра, является лучшим стадионом в стране.

    «Постараюсь посмотреть матч в прямом эфире в небольшой компании в гостях у приятеля. Но если бы передо мной стоял выбор, идти на стадион или остаться смотреть матч дома, я бы пошел на арену. Мне очень нравится «Открытие Арена», хоть это и спартаковский стадион. Лучшая арена в стране», – сказал Грушевский.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.03.2016 18:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 марта 2016, 17:05

      Недолго ему быть лучшим

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 26 марта 2016, 16:59


      Степашкин Вова, этот стадион, как и город построен на костях и крови... Да и вообще это уже не долго строй а позор, как кое кто сказал!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Federalll 26 марта 2016, 16:06

      + 100

      Если уж даже братья Березуцкие это отметели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 марта 2016, 18:35

      Юморист...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > андрей андреев 25 марта 2016, 19:54

      Юморист...

      -2
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      ...
      Рейтинг: +78

      Federalll > андрей андреев 26 марта 2016, 16:12

      и боксер :)))

      0
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