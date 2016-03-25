Сафонов: «Габулову будет сложно найти команду в РФПЛ – в России вратарский бум»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о вариантах продолжения карьеры голкипера «Динамо» Владимира Габулова. Напомним, контракт вратаря с бело-голубыми истекает летом 2016 года.

– Может ли Габулов привлечь к себе внимание европейских команд?

– В таком возрасте, сложно сказать.

– 32 года для вратаря не так много…

– Конечно, но дело в другом. В Европе налогообложение другое. Где-то доходит до 50 процентов. А если он с «Динамо» по условиям не может договориться, то в Европе таких денег ему точно никто не даст. Около двух миллионов Габулову платить не будут.

– В Премьер-лиге ему будет сложно сейчас найти команду?

– В России сейчас вратарский бум! У первой восьмерки есть приличные голкиперы. Если «Динамо» не может предложить Габулову условия соответствующие его требованиям, то условные «Уфа» или «Анжи» тоже не станут предлагать такие деньги. Если даже смотреть по сборной, то вратарская линия – самая сильная у нас.