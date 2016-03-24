Будянский: «Занимаюсь экспортом сельхозпродукции в Европу»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной России Виктор Будянский рассказал о своей жизни.

– Живу в Старом Осколе. Работа, семья, дети. Можно сказать, вернулся к истокам. Туда, где провел детство и начинал играть в футбол.

– Сейчас в футбол играете?

– Когда позволяет здоровье. Все-таки у меня большие проблемы с голеностопом были. После «Химок» вернулся в Италию – в «Удинезе» – и на тренировке в жестком стыке получил травму. Полтора года лечился, перенес три операции. Но никак не мог восстановиться.

Диагноз непонятный был – что-то с костью было не так. В итоге решил закончить. После возвращения в Россию выступал в местной любительской лиге, а теперь просто с друзьями иногда поигрываю.

– Как с итальянским, не забыли?

– Нет. У меня вид деятельности связан с Европой сейчас, поэтому практика есть. Общаюсь на итальянском постоянно.

– А чем занимаетесь?

– Растениеводством. И экспортом сельхозпродукции в Европу. Дела идут нормально, развиваемся.

– Не скучаете по футбольной жизни?

– Сейчас, кажется, что это было так давно. Многое забылось, перестроился на другую жизнь: семья, работа. Рано или поздно все заканчивают. У меня получилось чуть раньше, но ничего.