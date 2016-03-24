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    Рейнгольд: «Россия обыграет Литву со счетом 2:0»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд уверен в победе сборной России над сборной Литвы в товарищеском матче.

    «Обязательно буду смотреть товарищеский матч России и Литвы, но не на стадионе, а по телевизору. Смотреть матч на экране гораздо проще, потому что в трансляции показывают повторы важных моментов игры. Предпочитаю смотреть футбол один в полном спокойствии. На происходящее на поле реагирую не очень эмоционально. Я в футболе с самого детства, поэтому мои чувства отличаются от переживаний обычных болельщиков. Для меня главное – это мастерство игроков. Показывать свои эмоции от забитого гола не люблю, предпочитаю все переживать внутри себя. Такой уж склад характера! Не терплю показуху.

    Несмотря на то что наша сборная не очень сильная, думаю, что предстоящий товарищеский матч закончится со счетом 2:0 в пользу россиян. Наши болельщики соскучились по хорошему футболу! Мы совсем недавно возобновили чемпионат России, поэтому наши игроки еще не успели набрать хорошую форму. Но я все-таки надеюсь, что во встрече с Литвой наши футболисты покажут настоящий футбол!» — сказал Рейнгольд.

    Напомним, что матч Россия – Литва состоится 26 марта на стадионе «Открытие Арена».

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2016 01:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +244

      Grelas 24 марта 2016, 09:10

      Я бы так не утверждал, Слуцкий сказал, что будет играть экспериментальный состав, а основной с Францией. Поэтому счет предугадать сложно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 24 марта 2016, 08:12

      аха-ха)
      и оба мяча забьет кокорин))

      -3
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