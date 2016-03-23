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    Кавазашвили: «В российской сборной для меня нет ни одного лучшего игрока»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили не ожидает ничего интересного от товарищеского матча между сборными России и Литвы.

    «Во-первых, мне неинтересны товарищеские встречи, я предпочитаю смотреть настоящие турниры. Во-вторых, мне неинтересна наша сборная. Я их всех наизусть знаю и объективно оцениваю их возможности. Я не вижу сегодня сборную, которая меня будет радовать. Это не значит, что мы проиграем Литве в товарищеском матче, но мне этот матч будет неинтересен.

    Сегодня в российской сборной для меня нет ни одного лучшего игрока. В футболе СССР я могу назвать много выдающихся имен: Лев Яшин, Евгений Рудаков и Ринат Дасаев. Раньше у нас были талантливые футболисты, например Игорь Акинфеев, но время заставляет человека стареть. Может быть, позже в нашей сборной появятся такие же сильные игроки, но при условии, что в наших воротах будут стоять российские вратари. Мы же думаем, что Гилерме заменит Акинфеева! Ничего подобного!» — сказал Кавазашвили.

    Напомним, что матч Россия – Литва состоится 26 марта на стадионе «Открытие Арена».

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.03.2016 22:33
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +6878

      sochi-2013 24 марта 2016, 08:50

      Ну, Гилерме, как игрок, вырос в России, а национальность ... Кавазашвили, тоже не очень по русски звучит. И Акинфеев не очень русский.

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