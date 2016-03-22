Лев: «Германия и Англия – фавориты Евро»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от товарищеского матча против команды Англии.

«В этой игре мы сможем почувствовать вкус того, что ждет нас на Евро. Обе команды одинаково заинтересованы в матче и являются фаворитами чемпионата Европы. Это будет хорошая проверка.

Сейчас начинается серьезная борьба за попадание в состав сборной. До конца сезона осталось восемь недель», – сказал Лев.

Матч Германия – Англия состоится в субботу, 26 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.