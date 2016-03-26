Призы от Monster за победу в Конкурсе прогнозов

«Бомбардир» продолжает тестировать Конкурс прогнозов. Мы благодарим вас за участие, советы и критику. Все ваши комментарии не остаются без внимания, и мы оперативно стараемся решать возникающие проблемы. А пока приятные новости. Как мы и обещали, по итогам марта мы наградим лучших игроков Конкурса прогнозов. Трое победителей (первые три места в первом дивизионе) получат призы от наших партнеров, компании Monster – наикрутейшие наушники iSport Strive UCT3, которые позволяют вам полноценно присутствовать сразу в двух мирах: в мире спорта и в мире музыки. Под них даже ваши ставки начинают выигрывать чаще. Честно, мы проверяли:)

С апреля мы планируем запустить немного обновленную версию Конкурса прогнозов: с дополнительными фишками, бонусами и призами. Следите за новостями.