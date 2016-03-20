Рахимов: «Иванов заслужил вызов в сборную России»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов отметил, что вызов хавбека грозненцев Олега Иванова в сборную России является вполне заслуженным ввиду прогресса футболиста.

«Я вижу Олега каждый день, знаю, что он умеет. Он добавил в том аспекте, в котором отставал – стал больше отрабатывать в обороне, делать это тактически грамотно, чаще вступать в отбор.

Его игра стала более сбалансированной, все-таки креатива в его действиях всегда хватало. Так что я считаю, что его вызов заслужен», – сказал Рахимов.