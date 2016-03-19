Компани не поможет «Манчестер Сити» в течение месяца

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини рассказал о подробностях травмы защитника Венсана Компани, полученной бельгийцем в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

«Я говорил с доктором, похоже, что у Венсана новое повреждение. Посмотрим, как быстро он будет восстанавливаться – возможно, через месяц он сможет играть. Думаю, он еще сыграет в этом сезоне. Важно, какой прогресс он сделает в первые недели. Но по предварительной оценке, ему нужен месяц на поправку», – отметил Пеллегрини.