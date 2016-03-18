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    Семин: «В шестерке лидеров выделю «Зенит»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал свое мнение о чемпионской гонке в Премьер-лиге, а также о претендентах на еврокубковые места.

    - Это нормальная ситуация в футболе. Кто-то подтягивается наверх, кто-то сдает позиции. В прошлом сезоне «Динамо» выглядело очень мощно, и все ждали, что «бело-голубые» вот-вот вмешаются в спор за «золото». На деле все получилось с точностью до наоборот. Из команды ушли практически все ведущие игроки, и сегодня динамовцы ближе к аутсайдерам. В межсезонье «Локомотив» потерял своего лучшего форварда Умара Ньяссе, и неизвестно, сумеют ли железнодорожники найти ему замену.

    - Кого бы вы выделили в шестерке лидеров, которая, как уже очевидно, разыграет медали и места в еврокубках?

    - Безусловно, «Зенит». Питерский клуб никого не потерял зимой, только приобрел. Просто удивительно, что команда Андре Виллаш-Боаша находится сейчас не на первой или второй позиции. Уверен, что свое турнирное положение питерцы поправят. Уровень игроков «Зенита» выше, чем в других командах российской Премьер-лиги.

    - В Лиге чемпионов в последние годы Россию неизменно представляют «Зенит» и ЦСКА. Остальные будут довольны путевками в Лигу Европы?

    - Может быть, для «Ростова» это и будет удачей. Особенно если команда завоюет «бронзу». Для «Локомотива» и «Спартака», которые в свое время регулярно играли в Лиге чемпионов, вряд ли путевка во второй по рангу европейский клубный турнир может считаться достижением. Не говоря уж про «Зенит» с ЦСКА. Весь смысл чемпионата России в том, чтобы по его итогам получить возможность помериться силами с командами уровня «Баварии» и «Ювентуса». Любой, кто видел этот матч, почувствовал разницу с тем, что мы наблюдаем на российских стадионах. Естественно, наши сильнейшие клубы ставят целью поучаствовать в футбольном празднике под названием Лига чемпионов. Это и в финансовом отношении выгодно, и имидж клуба повышает на долгие годы.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    18.03.2016 11:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 18 марта 2016, 12:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В ЛЧ должны играть топовые команды,а это Ростов и Терек,остальные в ЛЕ,

      -4
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Тяп-Ляп. 18 марта 2016, 14:23

      Это можно легко устроить. Для этого вам просто требуется выиграть ЛЕ.
      Путёвка в ЛЧ полагается в нагрузку.

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 марта 2016, 12:32

      "имидж клуба повышает на долгие годы" - ну тут он приукрасил, имидж у нас в Европе так себе, а за последние годы там он только понижается, хотя в копилку добывателей коэффициента прибавился Краснодар.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 18 марта 2016, 12:24

      А почему он в тексте вспоминает про Спартак?
      Речь идёт о "шестёрке", Спартака в шестёрке мы не видим.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 марта 2016, 12:12

      Зенька уверенно сдувается и это радует всех болельщиков России!!!

      -2
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      Рейтинг: +483

      headdevil > REDWHITE_ 18 марта 2016, 13:24

      На твой Спам, который загнулся 15 лет назад всем пох.

      5
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      Рейтинг: +29

      Vinnie Jones 18 марта 2016, 11:32

      Ростов и Терек выделю. Остальных было бы странно не увидеть в топе

      1
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