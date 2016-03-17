Лига чемпионов. «Бавария» обыграла «Ювентус» в дополнительное время

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» в овертайме добилась победы над «Ювентусом» и вышла в следующий раунд. В первом тайме отличились полузащитники гостей Поль Погба и Хуан Куадрадо. Во второй половине мюнхенцам долгое время не удавалось забить гол и казалось, что «Ювентус» добьется победы. Однако, благодаря голам Роберта Левандовски и Томаса Мюллера немцам удалось перевести игру в дополнительное время. В овертайме «Бавария» забила еще два гола, отличились Тиаго Алькантара и Кингсли Коман.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Бавария (Германия) - Ювентус (Италия) - 4:2 (0:2)

Голы: 0:1 - Погба, 5; 0:2 - Куадрадо, 28; 1:2 - Левандовски, 73; 2:2 - Мюллер, 90; 3:2 - Алькантара, 108; 4:2 - Коман, 110