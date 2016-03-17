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  • Лига чемпионов. «Бавария» обыграла «Ювентус» в дополнительное время

Лига чемпионов. «Бавария» обыграла «Ювентус» в дополнительное время

17 марта 2016, 01:18
15

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» в овертайме добилась победы над «Ювентусом» и вышла в следующий раунд. В первом тайме отличились полузащитники гостей Поль Погба и Хуан Куадрадо. Во второй половине мюнхенцам долгое время не удавалось забить гол и казалось, что «Ювентус» добьется победы. Однако, благодаря голам Роберта Левандовски и Томаса Мюллера немцам удалось перевести игру в дополнительное время. В овертайме «Бавария» забила еще два гола, отличились Тиаго Алькантара и Кингсли Коман.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Бавария (Германия) - Ювентус (Италия) - 4:2 (0:2)

Голы: 0:1 - Погба, 5; 0:2 - Куадрадо, 28; 1:2 - Левандовски, 73; 2:2 - Мюллер, 90; 3:2 - Алькантара, 108; 4:2 - Коман, 110

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Бавария Ювентус Левандовски Роберт Мюллер Томас Алькантара Тиаго Куадрадо Хуан Погба Поль Коман Кингсли
Комментарии (15)
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Aztec58
1458166829
«А счастье было так возможно, так близко!.. " (с) Спасибо командам!
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Juventus1897
1458166997
в основное время были шансы, дополнительное время конечно было ожидаемым с таким исходом... эх. ничего. продолжаем радоваться жизни. будут еще матчи красивые, болельщики юве... надо признать любому не слепому, что Юве играл классно и подарил нам удовольствие от игры)) будут еще радостные страницы истории у нас с белой полосой!) всех болельщиков баварии с победой!
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nim-
1458167185
Больные ублюдки.
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ЖОРРО
1458168585
Шикарный матч!!!!!Столько голов,такой сценарий!!!Доп время!!!Круть!!!И это 1/8???????????????Не верится!
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ScaryPsycho
1458170659
Баварцам должно быть стыдно за этот дог Ку Эрикссон
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Marchen
1458191207
Супер матч! спасибо за шикарный футбол!)))
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андрей андреев
1458194551
Билять,я на Юве ставил
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Zeff
1458197264
Немцы, как обычно, показали характер.
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bw17
1458198289
Не хватило сил.. И тем не менее не стыдно.. Спасибо Юве и удачи Баварии дальше!!!
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Вомбат
1458203336
"Во второй половине мюнхенцам долгое время не удавалось забить гол, и казалось". Все наоборот. Это у Ювентуса во втором тайме были голевые моменты, но мяч не пошел в ворота. Вот тогда-то, после очередного удара в руки Нойеру и показалось, что сейчас будет перелом.
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