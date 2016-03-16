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    Алиев: «Если Сабо такой патриот, пусть в АТО идет и воюет»

    Известный украинский полузащитник Александр Алиев поддерживает переход нападающего Евгения Селезнева из «Днепра» в «Кубань».

    «Не понимаю, что в этом такого. Критикует его только один «деятель», это Йожеф Сабо. Правильно ему Женя ответил: если можешь, помоги семье материально. Если Сабо такой патриот, пусть в АТО идет и воюет, а не сидит и рассказывает. У него старческий маразм уже и не стоит его слушать и брать у него интервью. Я поддерживаю Женю полностью. Он мог и в Европу поехать. Но впереди чемпионат Европы. Он хочет быть в форме и играть, чтобы у Михаила Фоменко не было сомнений, стоит ли его приглашать в сборную. Карьера футболиста не такая длинная, поэтому Женя думал о своей семье и предстоящем Евро», - сказал Алиев.

    Напомним, что 30-летний Селезнев перешел в «Кубань» в зимнее трансферное окно. В чемпионате России украинский форвард провел два матча и забил один гол.

    Источник: Matchday.ua

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    16.03.2016 23:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 17 марта 2016, 09:40

      Сто-то в советское время этот "патриот" послушный был,а теперь,на старости лет,оказывается,те, в чьей сборной он играл,чьи награды и звания получал,теперь врагами стали называться-так как его называть?

      4
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      Рейтинг: +47

      Ильин 17 марта 2016, 09:16

      Очень хорошо помню Сабо, был для меня примером для подражания: не большого роста полузащитник с бешенным ударом, технарь. Но это когда было... Правильно сделано сравнение с Симоняном - как футболисты были хороши, но сейчас это: наш-"посаженный генерал", ну а хохлятский-воинствующий маразматик, причем, из семьи венгерских беженцев и Бог ему судья! Женя Селезнев самостоятельный, харизматичный человек и классный нап. Жизнь ВСЁ расставит по своим местам. Всем здоровья!

      6
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      Рейтинг: +1810

      gor77 17 марта 2016, 05:21

      Сабо как и Симонян - просто история. Не больше. А Алиев - это кто?

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      Рейтинг: +3418

      FRZZ > PITER_1 17 марта 2016, 11:33

      Если они торговцы арбузами, то тогда ты сутенер в публичном доме.

      0
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      Рейтинг: +21

      50 лет со Спартаком 17 марта 2016, 02:10

      И. Сабо западенец, бендеровец. Вот попу и рвет.

      6
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