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    Дзагоев: «В матче с «Ростовом» возникло ощущение, что играем с «Рубином» 2010 или 2011 года»

    Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал поражение своей команды в матче 20 тура российской Премьер-лиги от «Ростова» (0:2), а также провел параллель между желто-синими и бывшей командой нынешнего наставника ростовчан Курбана Бердыева «Рубином».

    «Мое мнение: весь матч с «Ростовом» надо было играть так, как первые 30 минут. А мы сбились на длинные передачи, пошел брак. Пытаться постоянно нагнетать с «Ростовом» не очень правильно. Они стоят сзади – минимум восемь человек. Малейшее сомнение у защитников – мяч вперед! Так и ждали своего момента. Потом один раз подошли к воротам – и открыли счет. После этого забить им было уже очень тяжело. У меня возникло ощущение, будто с «Рубином» 2010 или 2011 года играл. Ничего нового. Считаю, мы сами виноваты в этом поражении.

    По ходу матча я обращал внимание судьи на то, что игроки «Ростова», не буду называть фамилий, падают да одним глазом смотрят на судью – дал желтую, не дал? Ничего не придумываю – так и было. Просил судью не поддаваться на эти уловки. Хотя подобные разговоры с судьей вообще не работают. Перед игрой себе об этом напоминаешь, но на поле все равно эмоции берут верх.

    У меня не ощущение есть, а уверенность в том, что мы будем чемпионами. На чем она основывается? На нашей игре. Я по сборам, по первым матчам года сужу. Поражение от «Ростова» — это, конечно, плохо. Но мы по-прежнему находимся наверху, и все зависит от нас», - заявил Дзагоев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.03.2016 15:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +657

      RUSARM 17 марта 2016, 00:12

      Все правильно Алан сказал,так и было!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 16 марта 2016, 21:54

      Ростов для Вас это Бавария. Без шансов.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zeff 20 марта 2016, 13:09

      Если для нас это Бавария, то для вас - что-то даже выше, чем Барселона. Для справки, только две команды выиграли у Барселоны (из нашего чемпа, разумеется) - бердыевский Рубин и ЦСКА Геннадия Костылева. А вот какая-то голубая (ой, простите, лазурная) команда ни разу не смогла, увы

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 марта 2016, 18:48

      А почему не образца 2008, 2009 ? )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +210

      castromen 16 марта 2016, 18:25

      Обиженный мальчик льет слезы?

      -2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 16 марта 2016, 18:22

      Значит, флаг вам в руки (а точнее, в ноги) - и вперед! Выдайте серию из 10 побед, как в позапрошлом сезоне - и станете чемпионами!

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 16 марта 2016, 18:07

      Тебе бы надо,перед вью,хоть статистику матча глянуть,что-ли.

      1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 16 марта 2016, 16:49

      -В матче с ЦЫСКА возникло ощущение,что играем с ГазМясом!

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 16 марта 2016, 16:40

      У меня такое ощущение что Вернблум кроме как ныть больше ничего не умеет, а Дзагоев только машет своими кеглями и орет на судей.

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