Муса уже тренируется в общей группе футболистов ЦСКА

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса вернулся в общую группу. Сегодняшнюю тренировку он провел наравне с другими футболистами. Напомним, что лидер атак армейцев получил повреждение в выездном матче 20-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:2).

«Ахмед Муса, который получил рассечение в поединке с «Ростовом», занимался наравне с другими футболистами. Как сообщили врачи команды, возвращение защитника Кирилла Набабкина в общую группу ожидается в ближайшие дни. А после матча с «Кубанью» сможет вернуться к полноценным тренировкам и полузащитник Александр Цауня», — сообщает источник.

ЦСКА сыграет с «Кубанью» 19 марта в рамках 21-го тура РФПЛ.