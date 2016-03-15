На агента Щенникова Пушкина совершено очередное покушение

Известный в России футбольный агент Сергей Пушкин в очередной раз стал жертвой злоумышленников. На этот раз преступники спалили автомобиль агента.

«Ночью мне позвонили в дверь и сообщили, что горит мой автомобиль, который был припаркован у входа в мой дом. Причем, что интересно, на воздух мог взлететь весь коттеджный поселок, поскольку машина стояла около газовой магистрали. Как только автомобиль загорелся, рабочие, которые работают в соседнем доме, выбежали и стали его тушить. Только это помогло избежать более серьезных последствий. Когда авто удалось потушить, стало ясно, что работали профессионалы своего дела. Являются ли эти два покушения звеньями одной цепи — предстоит выяснить», - заявил пострадавший.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2015 года неизвестные совершили вооруженное нападение на Пушкина, в результате которого он был дважды ранен.

Напомним, что Пушкин является агентом игрока сборной России Георгия Щенникова.