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  • Президент «Лейрии»: «Надеюсь увидеть Крицюка основным вратарем на чемпионате Европы во Франции»

Президент «Лейрии»: «Надеюсь увидеть Крицюка основным вратарем на чемпионате Европы во Франции»

13 марта 2016, 20:43
4

Президент португальской «Лейрии» и глава спортивного агентства D-Sports Александр Толстиков прокомментировал действия голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка в матче 20-го тура РФПЛ против «Мордовии» (1:0), и поразмышлял о перспективах вратаря в сборной России. Напомним, что краснодарцы большую часть встречи с саранской командой провели в меньшинстве.

«Стас провел отличный матч. Хотелось бы, чтобы он играл и дальше на этом уровне. Человеческие возможности высоки. Верю, что Станислав может прогрессировать и дальше. За три игры в чемпионате и Кубке России он высоко поднял планку. Как долго удержится на этом уровне, зависит от него, тренеров, партнеров по команде.

Спокойно отнесся к вызову в сборную. Я видел его игру в Португалии, считаю, что приглашение в национальную команду он должен был получить чуть раньше. Дай бог, чтобы Станислав составил конкуренцию в сборной, в которой собраны вратари высокого уровня. Он способен бороться за место в стартовом составе. Акинфеев долгое время является номером один, он хороший голкипер высокого уровня. Но мы смотрим вперед – потенциал Стаса выше, чем у Игоря. Но футбол такая непредсказуемая вещь, что загадывать наперед надолго нельзя. Надеюсь увидеть Крицюка основным вратарем на чемпионате Европы во Франции. При этом играть должен сильнейший на данный момент», – сказа Толстиков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Краснодар Мордовия Россия Акинфеев Игорь Крицюк Станислав
Комментарии (4)
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Aztec58
1457891182
Правильно!!! Конифея - в стойло!
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msbleff
1457891220
да перестаньте,он обычный кипер,ничем выдающимся не выделяется. Слишком похвалы в его сторону много. Селихов из амкара куда более талантливый парень.
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Вомбат
1457894146
Показалось, что у Крицюка не только талант, но и школа. Не уверен насчет Селихова в этом плане. Но в любом случае здорово, что Акинфеева есть кем заменить.
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REDAT
1457928633
Молодец!Надо брать в сборную!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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