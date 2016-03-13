Гордеев: «Не смогли развить преимущество из удаления у «Краснодара», хотя моменты имели»

Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев рассказал о своих первых впечатлениях после поражения своей команды в домашнем матче с «Краснодаром» (0:1) в матче 20 тура российской Премьер-лиги.

«Играть с «Краснодаром» от обороны — заранее обрекать себя на провал. Решили прессинговать, играть агрессивно. Это вылилось в удаление защитника «Краснодара». Но развить преимущество не смогли, хотя моменты имели. В концовке упростили игру, пошел навал, но даже это не принесло нам забитых мячей.

Гол «Краснодара» — это индивидуальное мастерство Смолова, который здорово отвалился от защитника. У «Краснодара» сегодня был один момент. Ну может быть, еще какой-то полумомент был во втором тайме. У нас же было достаточно моментов, но мы не смогли их использовать. Как с этим бороться? Есть способы. Нужно двигаться дальше, участвовать в борьбе, не опускать руки», - отметил Гордеев в эфире телеканала «Наш Футбол».