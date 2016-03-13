МЛС. Венгер помог «Хьюстону» уничтожить «Даллас» и другие результаты

В матче 2-го тура МЛС «Хьюстон» не оставил шансов «Далласу», отправив в ворота соперника пять безответных мячей.

В других встречах «Орландо Сити» и «Чикаго Файр» поделили очки, «Нью-Инглэнд Революшн» и «Ди Си Юнайтед» голов не забили, «Монреаль Импакт» разгромил «Н.Й. Ред Буллз», «Реал Солт-Лейк» обыграл «Сиэтл», «Колорадо» одолел «Лос-Анджелес Гэлакси», «Филадельфия Юнион» сломила сопротивление «Коламбуса», «Канзас Сити» взял верх над «Ванкувер Уайткепс».

Чемпионат США. МЛС. 2-й тур

Орландо Сити – Чикаго Файр – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Ларин, 4; 1:1 – Аккам, 14.

Нью-Инглэнлд Революшн – Ди Си Юнайтед – 0:0

Монреаль Импакт – Н.Й. Рэд Буллз – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Одуро, 58; 2:0 – Пьятти, 71; 3:0 – Джексон-Хэмел, 90.

Реал Солт-Лейк – Сиэтл – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Алонсо, 28; 1:1 – Санни, 43; 2:1 – Олаве, 86.

Колорадо – Лос-Анджелес Гэлакси – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Паппа, 90.

Коламбус – Филадельфия Юнион – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Понтиус, 45; 0:2 – Понтиус, 71; 1:2 – Камара, 90.

Хьюстон – Даллас – 5:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Хорст, 6; 2:0 – Хеджес, 13 (в свои ворота); 3:0 – Кларк, 23; 4:0 – Венгер, 27; 5:0 – Брюин, 85.

Канзас Сити – Ванкувер Уайткепс – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Дуайер, 5; 2:0 – Дуайер, 41; 2:1 – Моралес, 70 (с пенальти).

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