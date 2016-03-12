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    Арустамян: «Конте мог возглавить «Спартак», но требовал зарплату в шесть миллионов в год»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что нынешний главный тренер сборной Италии Антонио Конте в свое время мог возглавить «Спартак», однако не сумел договориться с москвичами по зарплате.

    «Близок Конте был и к России. За несколько недель до назначения Мурата Якина в «Спартак» Антонио встречался с Леонидом Федуном. Разговор у них состоялся обстоятельный: Конте требовал большую зарплату, в районе шести миллионов евро, но в общем был не прочь возглавить «Спартак». Не знаю, много ли в этих славах бравады и готов ли был в итоге Конте поменять Италию на «Спартак», – рассказал Арустамян.

    Отметим, что на данный момент Конте является основным кандидатом на пост главного тренера «Челси».

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.03.2016 18:12
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 12 марта 2016, 19:53

      Чушь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 18:24

      Шнобель - главный сплетник российского футбола, ага.

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