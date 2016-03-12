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    Газзаев: «Вызов Кержакова в сборную России справедлив»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о приглашении в сборную России на ближайшие товарищеские матчи с Литвой и Францией нападающего «Цюриха» Александра Кержакова. Отметим, что последний раз форвард вызывался под знамена национальной команды в 2014 году.

    – Вызов Кержакова не удивил?

    – Он справедлив. Кержаков не опускает руки, не ищет легкой жизни. С большой симпатией отношусь к Саше. Он пример того, как надо служить футболу и спорту. Кержаков – парень с характером, приносит пользу своему клубу. За последнее десятилетие он один из сильнейших наших нападающих. Хочу пожелать ему, чтобы как можно дольше играл.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2016 13:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 14:30

      Да, был одним из сильнейших. В прошлом. Сейчас Кержаков тот самый рак на безрыбье, ага.

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