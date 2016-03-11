Ташуев: «Игра была живая»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев поделился впечатлениями после матча 20-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (2:0) в эфире канала «Наш футбол».

«В целом, игрой довольны, учитывая проблемы наши кадровые. Кулик, Сантана, Шандау – это большие потери для нас. Но сегодня играли молодые ребята: Клещенко, Каретник, Якуба.

Сыграли достаточно качественно и, главное, с огромным желанием победить. Были хорошие фрагменты, были ошибки, было много эмоций, но игра была сама по себе живая.

Мы сумели забить два мяча, «Крылья Советов» – не смогли. Хороший матч, мы довольны», – сказал Ташуев.